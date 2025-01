La nécrose tubulaire aiguë ne se développe en général que chez les personnes atteintes d’une maladie grave et en milieu hospitalier. Les causes les plus courantes sont

Un épisode d’hypotension, entraînant une circulation sanguine insuffisante à travers les reins

Médicaments qui endommagent les reins

Infection grave généralisée (septicémie)

Les causes les plus fréquentes de l’hypotension entraînant une nécrose tubulaire aiguë sont une importante perte de sang (en raison d’une blessure ou d’une intervention chirurgicale majeure), des brûlures graves, une infection grave généralisée (septicémie) et une pancréatite.

Une septicémie peut également endommager directement les cellules rénales, ce qui aggrave les effets de l’hypotension provoquée par la septicémie.

Les médicaments qui endommagent souvent les reins comprennent les antibiotiques aminoglycosides (tels que la gentamicine et la tobramycine), l’amphotéricine B (un médicament utilisé pour traiter les infections fongiques graves et généralisées), le colistiméthate (un antibiotique utilisé pour traiter les infections qui se produisent chez les personnes hospitalisées pour une autre affection), la vancomycine (un antibiotique utilisé pour traiter les infections résistantes à d’autres antibiotiques) et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Les aminoglycosides sont plus susceptibles d’être une cause de la maladie chez les personnes qui sont âgées, qui ont subi une intervention chirurgicale majeure ou qui présentent des troubles graves du foie, de la vésicule biliaire ou des voies biliaires. Une exposition à un agent de contraste au cours d’un examen d’imagerie peut rarement provoquer une lésion rénale (néphropathie due aux produits de contraste).

La nécrose tubulaire aiguë est plus susceptible de se développer chez les personnes qui sont âgées, qui présentent une maladie grave ou qui sont atteintes de troubles rénaux sous-jacents, de diabète ou des deux.