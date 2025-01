Parfois, le diagnostic médical est basé sur les symptômes des personnes et sur les résultats de l’examen clinique. Plus souvent, du fait que les symptômes de plusieurs troubles se chevauchent, un examen s’avère nécessaire pour déterminer la cause (ou parfois la présence) de sang dans l’urine. Une analyse d’urine est la première analyse pratiquée. L’analyse d’urine peut détecter la présence de sang (confirmant ainsi que la couleur rouge de l’urine est due à la présence de sang) et peut fournir la preuve qu’il s’agit d’un trouble lié à la filtration rénale. En cas de suspicion d’infection, il est généralement procédé à une mise en culture de l’urine.

Chez toutes les personnes âgées de plus de 50 ans et chez celles présentant des facteurs de risque de cancer, les médecins emploient généralement un tube souple à fibres optiques pour examiner l’intérieur de la vessie (cystoscopie) afin de déterminer la cause du saignement.

Les personnes de tout âge ne présentant pas une infection ou un trouble lié à la filtration rénale comme cause de la présence visible de sang dans l’urine font typiquement l’objet d’examens d’imagerie, tels que des tomodensitométries (TDM), des échographies ou des examens par imagerie par résonance magnétique (IRM) de l’abdomen et du bassin. Chez les personnes de moins de 50 ans qui ne présentent qu’une hématurie microscopique et aucune autre anomalie détectée au cours de l’examen clinique ou des analyses de sang ou d’urine, les médecins peuvent simplement répéter l’analyse d’urine 6 ou 12 mois plus tard. Si l’on constate encore la présence de sang, ils pratiqueront d’autres examens.

Si les médecins suspectent un trouble lié à la filtration rénale (d’après les résultats de l’analyse d’urine), ils procèdent en général à des analyses de sang pour évaluer la fonction rénale et parfois à une biopsie du rein. Des analyses de sang pour le dépistage de la drépanocytose peuvent s’avérer nécessaires chez les personnes d’origine africaine ou méditerranéenne dont on ne sait pas si elles sont atteintes de la maladie.

Chez les hommes âgés de 50 ans ou plus, les médecins mesurent généralement le taux d’antigène prostatique spécifique (PSA) dans le sang.