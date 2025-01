Douleur au flanc

Après avoir noté les symptômes, les médecins examinent les personnes et prescrivent généralement une analyse d’urine pour vérifier les globules rouges ou un excès de leucocytes. La présence de leucocytes dans l’urine suggère une infection. En cas de suspicion d’une infection, on procède généralement à une mise en culture de l’urine. Les personnes présentant une douleur violente, semblable à une crampe et du sang dans l’urine ont très probablement un calcul rénal. Les personnes présentant une douleur plus légère et persistante, une sensibilité lorsque les médecins effectuent une percussion au niveau d’un rein, de la fièvre et un excès de leucocytes dans l’urine sont susceptibles d’avoir une infection rénale.

En cas de suspicion de calcul rénal, les médecins pratiquent généralement une tomodensitométrie (TDM) ou une échographie pour déterminer si un calcul en est la cause, la taille et l’emplacement du calcul, et s’il obstrue le flux urinaire de manière significative. Aucun agent de contraste intraveineux n’est utilisé pour la tomodensitométrie. Si les médecins ne sont pas sûrs de la cause de la douleur, ils pratiquent souvent une TDM en employant un agent de contraste intraveineux ou un autre examen d’imagerie.