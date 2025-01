Obstruction des voies urinaires

Les symptômes dépendent de la cause, de la localisation et de la durée de l’obstruction. Une obstruction qui débute rapidement et dilate la vessie, l’uretère et/ou le rein est généralement douloureuse. Lorsque le rein est dilaté, des coliques néphrétiques peuvent apparaître. Les coliques néphrétiques se caractérisent par une douleur insoutenable dans la zone comprise entre les côtes et la hanche du côté atteint, qui apparaît et disparaît à intervalles de quelques minutes. La douleur peut s’étendre à un testicule ou à la région vaginale. Les personnes peuvent présenter des nausées ou des vomissements.

L’obstruction d’un uretère ne réduit pas la quantité d’urine émise. Cependant, la miction peut être bloquée entièrement ou réduite si l’obstruction touche les deux uretères ou si elle touche l’urètre. L’obstruction de l’urètre ou du col de la vessie peut entraîner une douleur, une compression et une dilatation de la vessie.

Les personnes présentant une obstruction d’installation lente et progressive provoquant une hydronéphrose peuvent être asymptomatiques ou souffrir d’épisodes d’une gêne sourde et douloureuse dans le flanc (la partie du dos située entre la zone inférieure des côtes et la colonne vertébrale) du côté atteint. Parfois, un calcul rénal bloque temporairement l’uretère et provoque une douleur intermittente.

L’obstruction qui entraîne une hydronéphrose peut provoquer des symptômes intestinaux non spécifiques tels que des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales. Ces symptômes se manifestent parfois chez les enfants lorsque l’hydronéphrose est due à une malformation congénitale dans laquelle la jonction entre l’uretère et le pelvis rénal est trop étroite (obstruction de la jonction pyélo-urétérale).

Les personnes souffrant d’une infection des voies urinaires (IVU) peuvent présenter une urine purulente, de la fièvre et une gêne au niveau vésical ou rénal.