University of Riverside School of Medicine

La bactériurie asymptomatique est une pathologie dans laquelle des quantités de bactéries supérieures à la normale sont présentes dans l’urine mais sans apparition de symptômes.

(Voir aussi Présentation des infections des voies urinaires [IVU].)

La bactériurie asymptomatique est courante parmi certains groupes de personnes, comme celles qui portent des cathéters insérés dans leur vessie pendant une période prolongée. La bactériurie asymptomatique n’est normalement pas traitée parce que l’éradication des bactéries peut s’avérer difficile et parce que les complications sont généralement rares. De même, un traitement antibiotique peut modifier l’équilibre bactérien de l’organisme, permettant parfois la multiplication de bactéries qui sont plus difficiles à éliminer.

Le saviez-vous ?

Une exception s’applique aux personnes présentant un état de santé leur faisant courir un grand risque en cas d’infection des voies urinaires (IVU). Ces situations peuvent comprendre :

Par exemple, une infection vésicale (cystite) peut gravement compliquer une grossesse en remontant vers les reins et en provoquant une infection des reins (pyélonéphrite), conduisant à un accouchement avant terme. Une IVU peut également endommager un rein transplanté. Une IVU peut provoquer une infection du sang potentiellement mortelle chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli par un médicament ou un trouble. Le système immunitaire est parfois affaibli à la suite d’un traitement chimiothérapique anticancéreux. La bactériurie asymptomatique est également parfois traitée chez les personnes ayant certains types de calculs rénaux qui ne peuvent pas être éliminés (et qui provoquent donc des IVU à répétition) et chez les personnes qui doivent faire l’objet d’une intervention chirurgicale des voies urinaires.

Comme la bactériurie asymptomatique n’est généralement pas traitée, les médecins ne font généralement pas d’analyses pour l’identifier, à moins que les personnes ne soient atteintes d’une pathologie qui nécessite un tel traitement. La bactériurie peut être confirmée par une culture urinaire, consistant à cultiver en laboratoire des bactéries provenant d’un échantillon d’urine, afin d’identifier le nombre et le type de bactéries. De nouvelles analyses moléculaires de l’urine peuvent parfois révéler la présence d’agents pathogènes inhabituels en cas d’IVU récurrentes ou résistantes au traitement. Lorsqu’un traitement s’impose, une antibiothérapie est administrée.