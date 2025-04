Échantillons tissulaires et cellulaires

On effectue une biopsie de la vessie le plus souvent pour diagnostiquer un cancer de la vessie. Parfois, on effectue aussi une biopsie de la vessie pour diagnostiquer d’autres troubles, y compris une cystite interstitielle et, rarement, pour diagnostiquer des infections telles qu’une schistosomiase. Parfois, les médecins utilisent une biopsie de la vessie pour évaluer la réponse des personnes au traitement (c’est ce qu’on appelle la surveillance). On ne fait généralement pas de biopsie de la vessie, ou uniquement en prenant des précautions spéciales, chez les personnes qui présentent des troubles hémorragiques (tels que l’hémophilie). Si des personnes ont une infection des voies urinaires, on ne pratique généralement pas de biopsie de la vessie avant que l’infection n’ait été traitée.

Les biopsies peuvent s’effectuer dans un cabinet médical sous anesthésie locale, ou dans une salle d’opération sous anesthésie générale. Si une grande quantité de tissu est retirée ou s’il y a un risque de saignement après la procédure, on peut laisser dans la vessie un tube de drainage (cathéter) pour drainer le sang et les caillots et les empêcher d’obstruer l’urètre.