Les personnes consomment de l’eau régulièrement afin de se maintenir en vie. De l’eau est également produite par le traitement (métabolisme) des aliments. Si la quantité d’eau entrant dans l’organisme ne correspond pas à une quantité égale en sortant, l’eau s’accumule rapidement et les personnes peuvent tomber malades et même mourir. Un excès d’eau dilue les électrolytes dans l’organisme, alors qu’un manque d’eau les concentre. Les électrolytes de l’organisme doivent être maintenus à des concentrations très précises. Les reins régulent et permettent de maintenir un équilibre adéquat d’eau et d’électrolytes.

Le sang pénètre à haute pression dans un glomérule. La majeure partie de la composante liquide du sang est filtrée par les petits pores du glomérule, laissant derrière eux des cellules sanguines et des molécules de plus grande dimension, comme les protéines. Le liquide clair et filtré pénètre alors dans l’espace de Bowman et passe dans le tubule qui part de la capsule de Bowman. Chez les adultes en bonne santé, environ 180 litres de liquide sont filtrés tous les jours dans les tubules rénaux. La quasi-totalité de ce liquide (et les électrolytes qu’il contient) est réabsorbée par les reins. Seulement environ 1,5 à 2 % du liquide sont excrétés sous forme d’urine. Pour que cette réabsorption se produise, les différentes parties du néphron sécrètent et réabsorbent activement différents électrolytes, et pompent l’eau en parallèle ; d’autres parties du néphron modifient leur perméabilité à l’eau, afin de permettre le retour dans la circulation d’une quantité d’eau plus ou moins importante. Les détails de ces processus sont un peu compliqués.

La plupart du sodium, de l’eau, du glucose et des autres substances filtrées sont en grande partie réabsorbés dans la partie initiale du tubule (le tube contourné proximal) et réinjectés dans la circulation sanguine. Dans la partie suivante du tubule (l’anse de Henlé), le sodium, le potassium et le chlorure sont pompés vers l’extérieur du tubule (réabsorbés). Le liquide restant est ainsi de plus en plus dilué. Le liquide dilué passe dans la partie suivante du tubule (le tube contourné distal) où la majorité du sodium restant est pompée vers l’extérieur en échange de potassium et d’acide qui sont pompés vers l’intérieur.

Le liquide provenant des tubules de plusieurs néphrons passe dans un canal collecteur. Dans les canaux collecteurs, le liquide peut rester à la même dilution, ou l’eau peut être résorbée du liquide et renvoyée dans la circulation sanguine, ce qui rend l’urine plus concentrée. L’hormone antidiurétique (générée par l’hypophyse) et d’autres hormones permettent de réguler la réabsorption de l’eau. Ces hormones permettent de réguler la fonction rénale et de contrôler la composition de l’urine, afin de maintenir la quantité d’eau et l’équilibre en électrolytes dans l’organisme.