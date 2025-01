Effets du vieillissement sur les voies urinaires

Avec l’âge, la masse des reins diminue lentement et régulièrement. Après l’âge de 30 à 40 ans, près des deux tiers des personnes (même celles ne souffrant pas de maladies rénales) subissent un déclin progressif de la vitesse de filtration du sang par les reins. Toutefois, la vitesse ne change pas dans le tiers restant des personnes âgées, ce qui suggère que des facteurs autres que l’âge interviennent dans la diminution de la fonction rénale.

Avec le vieillissement, les artères alimentant les reins rétrécissent. Comme les artères rétrécies ne peuvent plus fournir suffisamment de sang à des reins d’une taille normale, la taille des reins peut diminuer. De même, les parois des petites artères qui pénètrent dans les glomérules s’épaississent, ce qui réduit la fonction des glomérules restants. En même temps que ces baisses, on observe une diminution de la capacité des néphrons à excréter des déchets et de nombreux médicaments, ainsi qu’une incapacité à concentrer ou diluer l’urine, et à excréter l’acide.

Cependant, malgré les changements liés à l’âge, une fonction rénale suffisante est préservée pour satisfaire aux besoins de l’organisme. Les changements qui surviennent avec l’âge ne provoquent pas une maladie, mais réduisent l’importance de la réserve fonctionnelle rénale disponible. Autrement dit, les deux reins peuvent avoir besoin de fonctionner presque au maximum de leurs capacités pour réaliser toutes les fonctions rénales normales. Ainsi, même une lésion mineure à un rein ou aux deux peut entraîner une perte de la fonction rénale.