L’aspiration est utilisée pour prélever du mucus et d’autres liquides (sécrétions) et des cellules provenant de la trachée et des grosses voies respiratoires (bronches), généralement chez les personnes qui sont sous ventilation mécanique ou qui ont des problèmes nerveux ou musculaires qui rendent la toux moins efficace pour libérer les sécrétions. L’aspiration est utilisée pour prélever des échantillons à des fins d’examen microscopique ou de mise en culture lorsque les médecins doivent identifier le micro-organisme responsable d’une infection pulmonaire, et pour retirer les sécrétions des voies respiratoires lorsque la toux est inadéquate.

Une des extrémités d’une longue sonde en plastique souple est connectée à une pompe aspirante ; l’autre extrémité est introduite dans la trachée par le nez ou la bouche. Lorsque la sonde est en place, l’aspiration se fait de façon intermittente pendant des périodes de 2 à 5 secondes. Chez les personnes qui ont un tube dans le cou descendant jusqu’à la trachée (trachéotomie), ou qui ont un tube dans le nez ou la bouche descendant jusqu’à la trachée (intubation endotrachéale), la sonde d’aspiration peut être introduite directement dans le tube menant à la trachée. Parfois, l’ajout d’eau salée dans le tube qui mène à la trachée facilite l’extraction des sécrétions et des cellules par l’aspiration.

