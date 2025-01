Épreuves fonctionnelles respiratoires

La mesure du volume pulmonaire indique le degré de rigidité ou d’élasticité des poumons et de la paroi thoracique, et la puissance des muscles respiratoires. Les poumons sont anormalement rigides dans des maladies telles que la fibrose pulmonaire, et la paroi thoracique est anormalement rigide en cas de troubles tels que la courbure pathologique de la colonne vertébrale (scoliose). Divers troubles neuromusculaires tels que la myasthénie grave et le syndrome de Guillain-Barré peuvent entraîner une faiblesse du diaphragme et d’autres muscles respiratoires, réduisant ainsi le volume d’air dans les poumons. Une raideur accrue des poumons entraîne une mesure du volume pulmonaire plus faible. Dans les maladies telles que la BPCO, une diminution de l’élasticité des poumons rend l’expiration difficile. Une plus grande quantité d’air est piégée dans les poumons, ce qui entraîne une augmentation de la mesure du volume pulmonaire.

Les mesures du volume pulmonaire réalisées à l’aide de la spirométrie ne sont que des estimations. Des mesures plus précises peuvent être réalisées au moyen des examens suivants :

Pléthysmographie corporelle

Dilution gazeuse

Dans la pléthysmographie corporelle, une personne est assise dans une boîte en plastique imperméable à l’air. Comme la boîte est imperméable à l’air, le volume d’air que respire la personne et le changement dans la pression de l’air pendant la respiration peuvent être mesurés. Un ordinateur calcule les volumes pulmonaires sur la base de ces mesures.

En utilisant la dilution gazeuse, une personne inspire une quantité connue d’un gaz, généralement l’hélium. Un ordinateur calcule le volume pulmonaire d’après la quantité d’air que la personne expire.