Présentation des symptômes des maladies respiratoires

Les médecins suspectent un problème touchant les poumons ou les voies respiratoires à partir des symptômes. Les symptômes des maladies pulmonaires affectent souvent la respiration et peuvent inclure :

Moins fréquemment, une obstruction des voies respiratoires entre la bouche et les poumons résulte en un son haletant lors de la respiration (stridor).

Des symptômes qui touchent d’autres parties du corps peuvent également suggérer une maladie pulmonaire. Les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire peuvent présenter les symptômes suivants :

Douleur ou oppression thoracique

Hippocratisme (hypertrophie du bout des doigts ou des orteils)

Cyanose (coloration bleutée ou grisâtre de la peau)

Certains de ces symptômes ne sont pas toujours le signe d’un problème pulmonaire. Par exemple, une douleur thoracique peut aussi résulter d’un trouble cardiaque ou digestif, et l’essoufflement peut être dû à un trouble cardiaque ou sanguin.

D’autres symptômes moins spécifiques tels qu’une fièvre, une sensation de faiblesse, une fatigue et un malaise général, peuvent parfois aussi refléter une maladie des poumons ou des voies respiratoires. Certains symptômes, comme une toux ou une respiration sifflante, peuvent indiquer une maladie pulmonaire. Les troubles affectant les nerfs ou les muscles, tels que la myasthénie grave et le syndrome de Guillain-Barré, provoquent une faiblesse des muscles respiratoires et des symptômes pulmonaires.

Les symptômes respiratoires peuvent être mineurs (comme une toux provoquée par un rhume) ou potentiellement mortels (comme une difficulté respiratoire sévère).

Les caractéristiques et types des symptômes aident les médecins à diagnostiquer la maladie pulmonaire.