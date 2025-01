L’oxygénothérapie à long terme à domicile peut recourir à 3 systèmes de distribution différents :

Concentrateurs d’oxygène

Systèmes d’oxygène liquide

Systèmes à gaz comprimé

Un concentrateur d’oxygène est un appareil électrique séparant l’oxygène de l’azote dans l’air, ce qui permet à une personne souffrant de maladie pulmonaire de recevoir de l’oxygène purifié. Comme le système extrait l’oxygène de l’air ambiant, la personne n’a pas à se faire livrer de l’oxygène. Bien que de nombreux appareils fonctionnent également avec batterie, les personnes doivent avoir une réserve d’oxygène à disposition en cas de panne de courant ou de batterie.

Avec un système d’oxygène liquide, l’oxygène est stocké sous forme de liquide très froid. Il est possible de stocker une quantité plus importante d’oxygène sous forme liquide que sous forme gazeuse. Par conséquent, un récipient d’une taille donnée peut contenir beaucoup plus d’oxygène liquide. Au fur et à mesure que l’oxygène liquide est libéré, il reprend sa forme gazeuse et la personne peut l’inhaler.

Avec un système à gaz comprimé, l’oxygène est stocké dans un réservoir en métal sous pression et est libéré au fur et à mesure que la personne respire.

À domicile, les systèmes à gaz comprimé et à oxygène liquide nécessitent des bombonnes volumineuses. Ces réservoirs sont régulièrement remplis par une entreprise de services à la personne. Il existe de petits réservoirs portables d’oxygène liquide ou comprimé et des concentrateurs d’oxygène portables qui peuvent être utilisés en dehors du domicile. Chaque système présente des avantages et des inconvénients.

Les sources d’oxygène doivent être hermétiquement fermées quand elles ne sont pas utilisées. Du fait du caractère inflammable de l’oxygène et du risque d’explosion, il est important d’éloigner la bombonne de toutes sources inflammables telles que des allumettes, les radiateurs ou sèche-cheveux. Personne ne doit fumer dans la maison pendant l’utilisation de l’oxygène.