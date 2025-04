(Kinésithérapie du thorax)

Les exercices respiratoires encouragent les respirations profondes afin de limiter ou inverser l’atélectasie pulmonaire (alvéoles collabées), mais ils n’améliorent pas directement la fonction pulmonaire. Ces exercices diminuent également le risque de complications pulmonaires après une intervention chirurgicale chez les gros fumeurs et chez les autres personnes atteintes d’une maladie pulmonaire. Ils sont particulièrement utiles aux personnes sédentaires atteintes d’une BPCO ou chez les personnes qui viennent d’être débranchées du respirateur.

Ces exercices prévoient souvent l’utilisation d’un appareil appelé spiromètre incitatif. La personne respire aussi fort que possible dans un tube relié à une poche en plastique tenue à la main. La poche contient une balle soulevée à chaque respiration. Dans l’idéal, cette manœuvre doit être répétée 5 à 10 fois de suite, toutes les heures de la journée où la personne est éveillée. Un tel dispositif est utilisé en routine à l’hôpital avant et après l’intervention chirurgicale. Cependant, les exercices de respiration profonde pratiqués à l’incitation des kinésithérapeutes respiratoires et des infirmiers sont généralement plus efficaces que les exercices effectués de manière autonome avec un spiromètre incitatif.

Spiromètre incitatif Image

La respiration à lèvres pincées est un type d’exercice qui peut être utile lorsque les personnes souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive gonflent excessivement leurs poumons lors des crises d’obstruction des voies respiratoires, en cas de panique ou lors d’un effort. Cette manœuvre peut également être proposée comme un exercice respiratoire supplémentaire aux personnes qui suivent un programme de rééducation pulmonaire. D’elle-même ou avec l’aide d’un professionnel, la personne apprend à expirer par la bouche en maintenant les lèvres partiellement closes (pincées), comme si elle s’apprêtait à siffler. Cette manœuvre augmente la pression dans les voies respiratoires et contribue à empêcher qu’elles ne s’obstruent suite à un collapsus. Cet exercice n’entraîne aucun effet indésirable et certaines personnes le pratiquent spontanément.

Les bénéfices obtenus peuvent encore être améliorés en se penchant en avant lors de l’exercice. Dans cette position, la personne étend les bras et les mains et soutient son corps en s’accrochant à une table ou un autre support.