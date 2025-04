(Pneumonie interstitielle lymphoïde)

Les enfants développent de la toux et une moindre capacité à l’exercice, et il se peut qu’ils ne grandissent pas et ne prennent pas de poids. Les adultes développent des difficultés respiratoires et une toux au fil des mois, ou dans certains cas, des années. Parmi les symptômes les moins fréquents figurent une perte de poids, une fièvre, une douleur articulaire et des sueurs nocturnes.