La pneumonie interstitielle aiguë est une pneumonie interstitielle idiopathique qui se développe soudainement et est grave.

(Voir aussi Présentation des pneumonies interstitielles idiopathiques.)

Une pneumonie interstitielle aiguë entraîne le même type de symptômes que le syndrome de détresse respiratoire aiguë. En général, elle survient chez des hommes et femmes en bonne santé de plus de 40 ans.

Une fièvre, une toux et une difficulté à respirer se développent pendant 1 à 2 semaines, puis progressent généralement vers une insuffisance respiratoire aiguë.

Le diagnostic est confirmé lorsque les autres causes de lésion aiguë du poumon sont écartées et qu’il est appuyé par les résultats de tomodensitométrie (TDM) et de l’examen de la biopsie pulmonaire, le cas échéant.

L’objectif du traitement consiste à maintenir la personne en vie jusqu’à la résolution de la maladie. Il peut être nécessaire de recourir à une ventilation mécanique en cas de développement d’une insuffisance respiratoire. Les corticoïdes sont généralement utilisés, mais leur efficacité n’est pas clairement établie.

Plus de 50 % des personnes touchées meurent dans les 6 mois, généralement en raison de l’insuffisance respiratoire. Chez les personnes qui survivent, la fonction pulmonaire s’améliore généralement avec le temps. Cependant, la maladie peut récidiver.