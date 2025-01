Histiocytose à cellules pulmonaires de Langerhans

Environ 15 % des personnes ne présentent aucun symptôme et la maladie est initialement reconnue lorsqu’un examen du thorax par imagerie est réalisé pour une autre raison. Les autres personnes développent une toux, une dyspnée, une fièvre, une douleur thoracique aggravée par la respiration profonde, une fatigue (asthénie) et une perte de poids. Le pneumothorax (poumon collabé) est une complication fréquente engendrée par la rupture d’un kyste pulmonaire et peut être la cause des premiers symptômes qui se développent. La fibrose rigidifie le poumon et ne permet pas à celui-ci d’assurer les transferts d’oxygène avec le sang. Quelques personnes présentent une toux sanglante (hémoptysie).

Certaines personnes ressentent une douleur dans des parties d’un os ou ont une fracture osseuse pathologique (fracture qui se produit après une blessure qui n’est que mineure, parce qu’une maladie a fragilisé l’os). Quelques personnes développent un déficit en arginine vasopressine (auparavant appelé diabète insipide central) quand les histiocytes affectent également l’hypophyse dans le cerveau. La personne produit des quantités excessives d’une urine diluée. Les personnes présentant un déficit en arginine vasopressine ont probablement un pronostic moins bon que les autres.