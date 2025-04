Fibrose pulmonaire idiopathique

Tomodensitométrie du thorax

Parfois, biopsie des poumons

Une radiographie du thorax peut révéler des lésions des poumons, surtout dans les parties inférieures des deux poumons. Une tomodensitométrie (TDM) montre typiquement les lésions et la cicatrisation épaisse de manière plus détaillée. Les épreuves fonctionnelles respiratoires montrent que la quantité d’air présente dans les poumons est réduite. L’analyse d’un échantillon de sang (voir Gazométrie artérielle) ou l’utilisation d’un oxymètre montre une diminution du taux d’oxygène lors de la moindre activité physique (marcher à un rythme normal) et, au fur et à mesure de l’évolution de la maladie, cette diminution survient même quand la personne est au repos.

Pour confirmer le diagnostic, les médecins peuvent effectuer une biopsie des poumons, à l’aide d’un thoracoscope.

Les analyses de sang sont inutiles pour confirmer le diagnostic, mais elles sont réalisées afin de rechercher d’autres troubles qui peuvent donner des formes semblables d’inflammation et de fibrose. Par exemple, les médecins effectuent des analyses de sang pour rechercher des maladies auto-immunes.