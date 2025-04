Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;

Les maladies du bâtiment sont des troubles qui affectent les poumons ainsi que d’autres parties du corps et sont causées par l’exposition à des substances à l’intérieur de bâtiments.

Les maladies du bâtiment sont généralement causées par une exposition à des substances survenant dans des bâtiments ayant une mauvaise ventilation.

Les symptômes varient, mais peuvent inclure un écoulement nasal ou une congestion nasale, des symptômes respiratoires, une irritation oculaire, des céphalées, des problèmes cutanés, des difficultés de concentration et de la fièvre.

Le diagnostic comprend généralement l’évaluation de l’environnement du bâtiment et de la relation entre l’exposition et le développement des symptômes.

Le traitement se concentre sur l’amélioration de la qualité de l’air dans le bâtiment, et potentiellement sur l’élimination de l’exposition.

(Voir aussi Présentation des maladies pulmonaires environnementales et professionnelles.)

Dans les pays industrialisés, les personnes passent plus de 90 % de leur vie (environ 22 heures par jour) à l’intérieur. Les symptômes et maladies liés aux environnements intérieurs sont fréquents et peuvent avoir un impact important sur la santé. Il est important de reconnaître quand les symptômes sont liés à un environnement intérieur afin que, si possible, les expositions puissent être réduites ou éliminées.

Les maladies du bâtiment sont un groupe de troubles variés associés à un bâtiment particulier ou à un environnement intérieur. Les bâtiments les plus souvent concernés comprennent les bureaux, les écoles, les restaurants, les lieux de divertissement et les établissements de santé. Des rénovations, des réaménagements ou des travaux récents peuvent être une source potentielle d’exposition. Dans certains cas, une cause discrète peut être identifiée, mais souvent l’identification n’est pas possible, car les symptômes et la maladie sont rarement causés par l’exposition à un seul élément. La plupart des maladies du bâtiment sont liées à plusieurs types d’exposition associés à une ventilation insuffisante.

La ventilation consiste à échanger l’air intérieur contre l’air extérieur pour créer un environnement confortable. Une mauvaise ventilation peut entraîner l’accumulation de polluants à l’intérieur, comme la poussière, les moisissures, les allergènes, le tabagisme passif, les produits de nettoyage, les parfums, les composés organiques volatils et d’autres produits chimiques. La pollution de l’air extérieur, les agents infectieux et les bioaérosols peuvent également contribuer aux expositions intérieures.

Outre les problèmes liés à la ventilation, la température et l’humidité sont des facteurs importants pour la qualité de l’environnement intérieur. Les environnements intérieurs humides et l’humidité excessive, due à des fuites ou des inondations, favorisent le développement des moisissures et des micro-organismes, qui font partie des sources les plus fréquentes de symptômes et de maladies liés au bâtiment.

Les maladies du bâtiment peuvent être

Spécifiques

Non spécifiques

Maladies du bâtiment spécifiques Les maladies du bâtiment spécifiques sont celles pour lesquelles un lien entre un bâtiment particulier ou un environnement intérieur et la maladie est prouvé. La sévérité de ces maladies peut varier. Des exemples en sont : Rhinite

Asthme professionnel

Dermatite

Conjonctivite

Pneumopathie d’hypersensibilité

infection à Legionella

Symptômes du bâtiment non spécifiques Les symptômes liés au bâtiment sont des symptômes qui surviennent en association avec un environnement intérieur spécifique, mais qui ne sont pas facilement classés comme une seule maladie définissable. Le terme de syndrome du bâtiment malsain a été utilisé pour désigner les maladies qui surviennent chez des groupes de personnes dans un bâtiment, mais ce terme est remplacé par le terme symptômes liés au bâtiment. Les symptômes des maladies du bâtiment sont souvent très généraux et peuvent inclure : Yeux qui démangent, irrités, secs ou larmoyants

Rhinorrhée ou congestion nasale

Douleur ou oppression dans la gorge

Toux et congestion thoracique

Peau sèche qui démange ou éruptions cutanées inexpliquées

Maux de tête, léthargie ou difficulté à se concentrer

Diagnostic des maladies du bâtiment Antécédents et examen clinique

Évaluation du bâtiment ou du lieu de travail Antécédents et examen clinique Les médecins basent leur diagnostic de maladie du bâtiment sur l’exposition de la personne et les informations tirées des antécédents (y compris l’apparition des symptômes, le moment et la progression). Ils documentent l’utilisation accrue de médicaments, les visites médicales et les arrêts maladie utilisés. Les symptômes associés au fait de se trouver dans un bâtiment ou un environnement spécifique et qui s’améliorent lorsque la personne est éloignée de l’environnement constituent un indice important. Les médecins doivent évaluer la présence de maladies spécifiques, telles que l’asthme ou la pneumopathie d’hypersensibilité. Les médecins demandent aux personnes de décrire leur travail et les autres environnements qu’elles fréquentent, y compris la taille de l’espace, le nombre de travailleurs, la ventilation, les tâches professionnelles et les sources potentielles d’exposition comme la poussière, les produits chimiques, les gaz, les produits de nettoyage, les moisissures et les micro-organismes. Les médecins posent également des questions sur tout changement dans le lieu de travail ou les processus de travail qui peut coïncider avec l’apparition ou l’aggravation des symptômes. Des symptômes similaires chez d’autres occupants du bâtiment, bien qu’ils ne soient pas toujours présents, peuvent être un indice de maladie du bâtiment. Évaluation du bâtiment ou du lieu de travail Une évaluation du bâtiment ou du lieu de travail peut aider les médecins à identifier les facteurs qui contribuent à la maladie ou aux symptômes du bâtiment. Cette évaluation permet d’identifier les expositions potentielles, telles qu’une infiltration d’eau, des moisissures, de la poussière, des odeurs et des températures extrêmes, ainsi que de se faire une idée de la qualité générale de l’environnement intérieur, y compris la ventilation et l’entrée d’air frais. Les sources d’informations sur l’environnement intérieur comprennent l’employeur, les précédents rapports de surveillance environnementale, l’historique de l’utilisation du bâtiment (par exemple, travail de bureau, commerce de détail ou production), l’entretien et les modifications, ainsi que les autres occupants. Un échantillonnage détaillé de l’air et de la surface, comme pour les moisissures, n’est généralement pas nécessaire et est souvent coûteux. La plupart des maladies du bâtiment sont liées à plusieurs expositions associées à une ventilation insuffisante.

Traitement des maladies du bâtiment Traitement de l’affection diagnostiquée

Assainissement des bâtiments Le traitement des affections diagnostiquées est similaire, que la maladie soit liée ou non au bâtiment. Si nécessaire, des traitements sont prescrits pour soulager les symptômes. Par exemple, des médicaments peuvent être administrés pour réduire la fièvre ou pour traiter l’asthme (tels que des bronchodilatateurs, qui ouvrent les voies respiratoires). L’assainissement des expositions et l’optimisation de la ventilation du bâtiment sont essentiels à la prise en charge des symptômes et des maladies du bâtiment. Aux États-Unis, des recommandations fiables sur la qualité de l’air intérieur peuvent être obtenues auprès de l’Agence américaine de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency, EPA), de l’Institut national pour la santé et la sécurité des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention National Institute for Health and Safety, CDC-NIOSH) et des sites Internet du Département de la santé publique pour les différents États.