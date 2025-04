Lésion par inhalation de gaz irritants

Les gaz solubles, comme le chlore, l’ammoniac et l’acide hydrofluorique provoquent de graves brûlures des yeux, du nez, de la gorge, de la trachée et des bronches, dans les minutes suivant l’exposition. De plus, une toux et du sang dans les expectorations (hémoptysie) se développent souvent. Une envie de vomir et des difficultés respiratoires sont également fréquentes.

Les gaz moins solubles, comme le dioxyde d’azote et le phosgène, causent des difficultés respiratoires parfois graves, 3 à 4 heures et parfois jusqu’à 12 heures après l’exposition. En présence de gaz moins solubles, une lésion des poumons à long terme peut se produire et entraîner un sifflement et une dyspnée chroniques.