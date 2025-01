L’exposition au béryllium peut se produire dans de nombreuses industries, notamment l’extraction du béryllium, la production d’alliages, l’usinage d’alliages métalliques, l’électronique, les télécommunications, l’armement nucléaire et les industries de défense, l’aérospatiale, ainsi que la récupération et le recyclage des métaux. De petites quantités de béryllium peuvent également être ajoutées au cuivre, à l’aluminium, au nickel et à d’autres métaux pour fabriquer des alliages de béryllium.

Des expositions relativement faibles peuvent provoquer une bérylliose chronique. Les individus peuvent développer une sensibilisation au béryllium (les lymphocytes T du système immunitaire sont sensibilisés au béryllium et leur nombre augmente rapidement à chaque nouvelle exposition). Le risque de progression de l’exposition au béryllium vers la sensibilisation au béryllium comporte de nombreux facteurs, notamment la dose d’exposition, la durée des expositions et les facteurs génétiques. Les travailleurs exposés de manière occasionnelle, tels que les assistants administratifs et les agents de sécurité, peuvent également développer une sensibilisation au béryllium et une maladie, bien qu’à des taux plus faibles.