Syndrome pneumorénal

Les symptômes peuvent comprendre

Présence de sang dans les urines

Gonflement (œdème) du corps

Toux (généralement toux sanglante)

Gêne respiratoire

Fièvre

Il arrive que les symptômes soient assez sévères pour causer une défaillance pulmonaire (insuffisance respiratoire) et la personne peut alors éprouver de sérieuses difficultés à respirer et présenter une décoloration bleutée, pâle ou grisâtre de la peau (cyanose). En cas de défaillance pulmonaire, les tissus de l’organisme ne reçoivent plus assez d’oxygène et la personne peut mourir.

L’atteinte rénale entraîne la présence de sang dans les urines, mais si la quantité est très petite, le sang peut ne pas être visible. L’atteinte rénale cause aussi une augmentation de la tension artérielle. Il se peut que les symptômes associés aux poumons et aux reins ne se manifestent pas en même temps.

Parfois, la maladie peut présenter des poussées soudaines.