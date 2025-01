Tomodensitométrie du thorax

Parfois, insertion d’une sonde souple à fibres optiques dans les poumons (bronchoscopie) accompagnée d’un lavage avec du liquide (lavage broncho-alvéolaire)

Les médecins peuvent souvent diagnostiquer une hémorragie alvéolaire diffuse d’après les symptômes de la personne et les observations sur une imagerie du thorax. Si le diagnostic ne ressort pas clairement des symptômes et des observations sur l’imagerie du thorax (par exemple, si la personne ne présente pas de toux sanglante), le médecin peut devoir insérer une sonde souple à fibres optiques dans les poumons (bronchoscopie) et procéder à un lavage des poumons avec du liquide (lavage broncho-alvéolaire) afin de détecter de petites quantités de sang.

Le taux de globules rouges dans le sang est mesuré pour vérifier s’il y a une anémie.

Une fois que l’hémorragie alvéolaire diffuse a été diagnostiquée, la cause doit en être déterminée. On peut effectuer un certain nombre d’analyses de sang, selon les troubles qui semblent être probablement en cause. On effectue une analyse d’urine pour voir si la personne a des lésions rénales, caractéristiques du syndrome pneumorénal. Parfois, lorsqu’une cause reste incertaine après ces examens ou que la progression de la maladie est rapide, une biopsie des poumons ou des reins peut être nécessaire.