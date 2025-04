Fibrose et calcification pleurales Par University of Oxford Najib M Rahman , BMBCh MA (oxon) DPhil , Vérifié/Révisé août 2023 | Modifié déc. 2023 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE

La fibrose et la calcification pleurales sont un épaississement et une rigidification de la plèvre (membrane fine et transparente, formée par deux feuillets, qui recouvre les poumons) qui surviennent en raison d’une inflammation pleurale ou d’une exposition à l’amiante.

Une inflammation ou une exposition à l’amiante peuvent entraîner l’épaississement ou la rigidification de la plèvre.

Les personnes peuvent ne présenter aucun symptôme, ou, lorsqu’une grande partie de la plèvre est affectée, elles peuvent avoir des difficultés à respirer.

Le diagnostic se fait avec des radiographies du thorax et parfois avec une tomodensitométrie.

Une intervention chirurgicale est parfois nécessaire pour retirer la plèvre. (Voir aussi Présentation des maladies de la plèvre et du médiastin.) Généralement, la plèvre est très fine et souple, mais elle s’épaissit parfois (devient fibreuse) en raison de : Inflammation

Exposition à l’amiante (que l’on appelle affection pleuropulmonaire liée à l’amiante) Parfois, seule une petite partie de la plèvre est affectée. Parfois, d’importantes parties sont affectées. Une plèvre fibreuse peut également développer une calcification (accumulation de calcium dans les tissus). Fibrose pleurale post-inflammatoire En cas d’inflammation de la plèvre, du tissu fibreux épais remplace la membrane pleurale fine. Dans la plupart des cas, l’épaississement disparaît presque totalement une fois l’inflammation résolue. Certaines personnes conservent un certain épaississement pleural, ce qui n’entraîne généralement ni symptôme ni altération de la fonction pulmonaire. Parfois, l’un des deux poumons est entouré d’une épaisse couche fibreuse, ce qui limite sa capacité à se gonfler et à prendre de l’oxygène et altère la fonction pulmonaire. Parfois, des calcifications peuvent se développer dans des parties de la plèvre ayant été affectées par la fibrose. Affection pleuropulmonaire liée à l’amiante L’exposition à l’amiante peut entraîner une fibrose pleurale qui affecte seulement une petite zone, parfois avec une calcification. La fibrose et la calcification peuvent se développer plus de 20 ans après l’exposition à l’amiante. Symptômes de la fibrose et de la calcification pleurales Si seule une petite partie d’un poumon est affectée, les personnes peuvent ne présenter aucun symptôme. Lorsqu’une plus grande partie est affectée, les personnes peuvent avoir des difficultés à respirer, car la fibrose empêche les poumons de se gonfler. Diagnostic de la fibrose et de la calcification pleurales Radiographie du thorax Des radiographies du thorax sont réalisées à la recherche d’une fibrose et d’une calcification pleurales. Parfois, une tomodensitométrie (TDM) est nécessaire. Traitement de la fibrose et de la calcification pleurales Parfois, ablation chirurgicale de la plèvre Si l’affection est peu grave et que seules de petites parties de la plèvre sont affectées, le traitement peut se révéler inutile. Lorsqu’une plus grande partie du poumon est couverte de fibrose et que la respiration est affectée, les médecins peuvent réaliser une chirurgie pour retirer la plèvre fibreuse.