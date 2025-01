Radiographie du thorax et/ou échographie

Analyses de laboratoire effectuées sur un échantillon de liquide

Parfois, tomodensitométrie (TDM)

Une radiographie du thorax, qui montre la présence de liquide dans la cavité pleurale, représente normalement la première étape du diagnostic. Cependant, de petites quantités de liquide peuvent ne pas être visibles sur une radiographie du thorax.

Une échographie du thorax peut également être réalisée pour aider les médecins à identifier de petites accumulations de liquide.

Les médecins peuvent pratiquer une thoracentèse. Dans cette procédure, un échantillon de liquide est prélevé pour examen au moyen d’une aiguille. L’aspect du liquide est utile pour identifier la cause. Certains examens complémentaires en évaluent la composition chimique et déterminent la présence de bactéries, notamment celles responsables de la tuberculose. L’échantillon de liquide est également examiné afin de préciser le nombre et le type de cellules et l’existence des cellules malignes.

Si ces examens ne permettent pas d’identifier la cause de l’épanchement pleural, il peut être nécessaire d’effectuer d’autres examens.

Une TDM montre plus clairement le poumon et le liquide et peut révéler une pneumonie, une masse médiastinale, un abcès pulmonaire ou une tumeur qui pourrait causer une accumulation de liquide. Parfois, un produit radio-opaque est injecté pendant la TDM (angiographie par TDM ou phlébographie) à la recherche de problèmes au niveau de la plèvre ou des vaisseaux sanguins, y compris une embolie pulmonaire.

Si un diagnostic grave semble toujours possible, les médecins peuvent insérer une sonde souple à fibres optiques dans la poitrine (procédure dénommée thoracoscopie). À l’occasion, les médecins ont besoin d’obtenir un échantillon (biopsie) de plèvre et/ou de poumon. Chez environ 15 % des personnes, la cause n’est pas identifiée à partir des examens initiaux et, dans certains cas, elle ne l’est jamais, même après des investigations complètes.