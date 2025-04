Oxymétrie de pouls

Souvent, échocardiographie de contraste et/ou scintigraphie pulmonaire

Les médecins suspectent un syndrome hépatopulmonaire chez les personnes atteintes d’une maladie du foie qui développent un essoufflement. S’ils suspectent un syndrome hépatopulmonaire, les médecins mesurent le taux d’oxygène dans le sang en utilisant un capteur placé sur un doigt (oxymétrie de pouls). Parfois, les médecins prélèvent aussi un échantillon de sang après avoir fait respirer l’air de la pièce à la personne, puis de nouveau après lui avoir fait respirer de l’oxygène, puis ils mesurent le taux d’oxygène dans les échantillons.

Les examens qui peuvent aider à établir le diagnostic comprennent un type d’échocardiographie dans laquelle une solution est injectée par voie intraveineuse (échocardiographie de contraste) et une scintigraphie pulmonaire. Les bulles présentes dans la solution utilisée pour l’échocardiogramme et la substance radioactive injectée pour la scintigraphie nucléaire traversent les poumons plus rapidement en raison des connexions anormales entre les petites artères et les veines des poumons.