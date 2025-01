Les causes courantes d’atélectasie impliquent généralement l’un des éléments suivants :

Obstruction de l’une des bronches principales issues de la trachée et conduisant directement au tissu pulmonaire

Affections qui diminuent la respiration profonde ou suppriment la capacité d’une personne à tousser

L’obstruction peut être provoquée par quelque chose à l’intérieur des bronches, par exemple un bouchon de mucus, une tumeur ou un corps étranger inhalé (par exemple, un comprimé, un morceau de nourriture ou un jouet). Par ailleurs, la bronche peut être comprimée de l’extérieur, par une tumeur, un ganglion augmenté de volume. Une compression depuis l’extérieur peut aussi se produire lorsque l’espace pleural (espace situé en dehors du poumon mais à l’intérieur du thorax) contient une quantité importante de liquide (épanchement pleural) ou d’air (pneumothorax).

Lorsqu’une bronche ou une voie respiratoire de plus petite taille (bronchiole) est obstruée, l’air des petites cavités pulmonaires (alvéoles) situées en aval de l’obstruction est résorbé dans la circulation sanguine, provoquant un rétrécissement et un collapsus des alvéoles. La zone de tissu pulmonaire collabé peut s’infecter car des bactéries et des globules blancs peuvent s’accumuler derrière l’obstruction (ou à l’intérieur de celle-ci). L’infection est particulièrement susceptible de se produire si l’atélectasie persiste pendant plusieurs jours ou plus. Si l’atélectasie persiste pendant des mois, le poumon peut avoir des difficultés à se redéployer.

Toute affection qui diminue la respiration profonde ou supprime la capacité d’une personne à tousser peut causer ou contribuer à une atélectasie. De fortes doses d’opioïdes ou de sédatifs peuvent diminuer la respiration profonde. L’atélectasie est fréquente après une anesthésie générale, qui supprime temporairement la toux de la personne et l’effort fait pour respirer. L’atélectasie est particulièrement fréquente après une chirurgie abdominale ou thoracique, car aux effets de l’anesthésie générale peut s’ajouter une douleur lors de la respiration profonde, qui incite la personne à ne prendre que des respirations peu profondes. Une douleur thoracique ou abdominale due à d’autres causes (par exemple, une blessure ou une pneumonie) rend également la respiration profonde douloureuse.

Certaines conditions neurologiques, l’immobilité et des déformations thoraciques peuvent restreindre le mouvement du thorax et ainsi diminuer la respiration profonde ; cela peut être aussi le cas avec un gonflement abdominal. Les personnes en fort surpoids ou obèses ont plus de risques que les autres de développer une atélectasie.