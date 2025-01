Les effets du vieillissement sur le système respiratoire sont équivalents à ceux observés dans d’autres organes : les performances fonctionnelles diminuent progressivement. Les modifications liées à l’âge dans les poumons sont notamment

Chez les personnes en bonne santé, ces modifications liées au vieillissement provoquent rarement des symptômes. Ces modifications contribuent quelque peu à la capacité réduite d’une personne âgée à effectuer de vigoureuses activités physiques, particulièrement les exercices d’aérobique intenses tels que la course à pied, le cyclisme ou l’alpinisme. Cependant, les diminutions liées à l’âge de la fonction cardiaque peuvent être une cause plus importante de telles limitations.

Les personnes âgées sont à risque plus élevé de pneumonie par infection bactérienne ou virale. Les vaccins contre les infections respiratoires telles que la grippe et la pneumonie pneumococcique sont donc particulièrement importants pour les personnes âgées.

Il convient de rappeler que les altérations des poumons liées à l’âge sont exacerbées par les effets d’éventuelles maladies cardiaques ou pulmonaires, particulièrement celles provoquées par les effets délétères du tabac.