Contrôle de la respiration

Les poumons ne possèdent pas de muscles propres. Le travail de respiration est effectué par les muscles suivants :

Diaphragme

Muscles entre les côtes (muscles intercostaux)

Muscles du cou

Muscles abdominaux

Le diaphragme, muscle en forme de dôme qui sépare la cavité thoracique de l’abdomen, a le rôle le plus important pour faire rentrer l’air dans les poumons (ce qu’on appelle inhalation ou inspiration). Ce muscle est attaché à la base du sternum, aux côtes basses de la cage thoracique et à la colonne vertébrale. Lorsque le diaphragme se contracte, la hauteur et le diamètre de la cavité thoracique augmentent et les poumons s’élargissent.

Les muscles intercostaux et les muscles du cou favorisent les mouvements de la paroi thoracique et de ce fait participent à la respiration.

Les muscles abdominaux sont parfois impliqués dans l’expiration. Au repos, la sortie de l’air hors des poumons est un processus passif (appelé exhalation ou expiration). L’élasticité des poumons et de la paroi thoracique, qui sont activement étirés lors de l’inhalation, leur fait reprendre leur forme au repos et provoque l’expulsion de l’air des poumons lorsque les muscles inspiratoires sont relâchés. Ainsi, au repos, l’expiration ne demande aucun effort. Par contre, lors d’une activité physique soutenue, de nombreux muscles participent à l’expiration. Les muscles abdominaux sont les plus importants ; ils se contractent, augmentent la pression à l’intérieur de l’abdomen et compriment le diaphragme contre les poumons, induisant l’expulsion de l’air.

Les muscles qui participent à la respiration ne se contractent que si les nerfs qui les relient au cerveau sont intacts. Dans certaines lésions du cou et du dos, la moelle épinière peut être sévèrement lésée, ce qui coupe la connexion du système nerveux entre le cerveau et les muscles, et la personne mourra si elle n’est pas ventilée artificiellement.