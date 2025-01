Médicaments prévenant et traitant l’asthme

Les corticoïdes bloquent la réponse inflammatoire de l’organisme et sont extrêmement efficaces pour réduire les symptômes de l’asthme. Ce sont les anti-inflammatoires les plus puissants et ils constituent une part importante du traitement depuis des décennies.

Les corticoïdes peuvent être pris sous différentes formes. Souvent, les formes inhalées sont davantage indiquées car le médicament peut atteindre directement les voies respiratoires et elles réduisent la quantité de médicament administrée dans l’organisme. La forme inhalée est utilisée pour prévenir les crises et améliorer la fonction pulmonaire. Les corticoïdes inhalés existent en plusieurs dosages et sont administrés en général deux fois par jour. Il faut se rincer la bouche après l’utilisation pour diminuer le risque de développer une infection de la bouche (muguet). Les corticoïdes par voie orale ou injectable peuvent être pris à doses élevées en cas de crise d’asthme sévère et, en général, on poursuit le traitement pendant 1 à 2 semaines. Des corticoïdes oraux peuvent être administrés pendant plusieurs jours après une crise d’asthme et sont prescrits à long terme uniquement lorsqu’aucun autre traitement ne parvient à contrôler les symptômes.

Lorsqu’ils sont administrés à long terme, les corticoïdes réduisent progressivement les risques de crises d’asthme, rendant les voies respiratoires moins sensibles aux facteurs déclencheurs. L’utilisation à long terme de corticoïdes, surtout avec de fortes doses par voie orale, peut provoquer des effets secondaires, notamment : obésité, ostéoporose, cataractes, tendance aux hématomes, amincissement de la peau, insomnie, hyperglycémie et, très rarement, psychose. Certaines études ont suggéré que la croissance peut être retardée lorsque les enfants utilisent des corticoïdes pendant une période prolongée. Cependant, la majorité des enfants qui utilisent des corticoïdes inhalés finissent par atteindre leur taille adulte prévue.