L’aspergillose bronchopulmonaire allergique est une réaction pulmonaire allergique à un type de champignon (le plus souvent Aspergillus fumigatus) chez certaines personnes atteintes d’asthme ou de mucoviscidose.

Les personnes peuvent développer une toux et un sifflement, et ont parfois de la fièvre ou produisent des expectorations mouchetées de sang.

Les médecins ont recours à la radiographie du thorax, aux analyses de sang et aux tests cutanés pour établir un diagnostic.

Des médicaments utilisés dans le traitement de l’asthme, particulièrement les corticoïdes, sont généralement administrés.

Malgré un traitement efficace, les symptômes peuvent réapparaître régulièrement.

Si elle n’est pas contrôlée, une atteinte chronique des poumons peut se développer.

Le champignon Aspergillus fumigatus prolifère dans le sol, la végétation en décomposition, les aliments, les poussières et l’eau. Un sujet qui inhale les moisissures peut se sensibiliser et développer une réaction allergique chronique. D’autres champignons, notamment Penicillium, Candida, Curvularia et Helminthosporium, peuvent provoquer une maladie identique. Chez certaines personnes, les effets de la réaction allergique se combinent aux effets du champignon pour léser les voies respiratoires et les poumons.

L’aspergillose bronchopulmonaire allergique est différente de la pneumonie. La pneumonie est une infection pulmonaire qui est généralement provoquée par des bactéries, des virus, et la plupart des champignons. Dans l’aspergillose bronchopulmonaire allergique, au contraire, le champignon n’envahit pas le tissu pulmonaire, mais le détruit directement. Le champignon colonise le mucus des voies respiratoires chez les personnes asthmatiques ou atteintes de mucoviscidose (qui ont les unes comme les autres tendance à produire des quantités élevées de mucus) et provoque une inflammation pulmonaire allergique récidivante. Les petits sacs d’air pulmonaires (alvéoles) se remplissent en majorité d’amas d’éosinophiles (une classe de globules blancs). En outre, il existe une augmentation des cellules productrices de mucus. Si la maladie a provoqué des lésions importantes, l’inflammation peut aboutir à la dilatation permanente des voies respiratoires centrales, une affection appelée bronchectasie. Enfin, les poumons peuvent se fibroser.

D’autres formes d’aspergillose peuvent apparaître. Aspergillus peut envahir les poumons et provoquer une pneumonie grave chez les personnes immunodéprimées. Il s’agit dans ce cas d’une infection, et non d’une réaction allergique. Dans d’autres cas, Aspergillus peut former des boules fongiques (aspergillomes) dans les cavités ou les kystes pulmonaires formés par une autre maladie comme la tuberculose, et une hémorragie sévère peut en résulter.

Symptômes Les premiers signes d’une aspergillose bronchopulmonaire allergique sont habituellement des symptômes d’asthme, comme des sifflements, une toux, une dyspnée et une légère fièvre. Les symptômes ont tendance à devenir progressivement plus sévères, sauf la fièvre. La personne ressent habituellement un malaise général. L’appétit peut diminuer. Des crachats en amas de couleur brunâtre peuvent apparaître lors de la toux.

Diagnostic Radiographies ou TDM du thorax

Examen d’un échantillon d’expectorations

Analyses de sang Les médecins peuvent décider de rechercher une aspergillose bronchopulmonaire allergique chez une personne asthmatique ou atteinte de mucoviscidose qui fait fréquemment des crises d’asthme. Des radiographies répétées du thorax montrent des zones d’aspect semblable à la pneumonie mais elles semblent persister ou migrer vers de nouvelles zones adjacentes, le plus souvent vers les sommets des poumons. Chez les personnes qui souffrent d’aspergillose bronchopulmonaire allergique de longue durée, les radiographies ou la tomodensitométrie (TDM) du thorax peuvent montrer une dilatation des voies respiratoires, souvent obstruées par du mucus. On peut observer le champignon lui-même et l’excès d’éosinophiles à l’examen d’un échantillon d’expectorations au microscope. Les analyses de sang montrent une augmentation des taux d’éosinophiles et des anticorps spécifiques dirigés contre Aspergillus. Le taux d’immunoglobuline E (anticorps) dans le sang est également mesuré, parce que des taux élevés d’IgE sont souvent le signe d’une réponse allergique. Un test cutané peut indiquer si la personne est allergique à Aspergillus. Cependant, l’examen ne distingue pas entre l’aspergillose bronchopulmonaire allergique et une simple allergie à Aspergillus. Il se peut que des personnes asthmatiques présentent une simple allergie à Aspergillus.