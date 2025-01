(Maladie de Behçet)

Pour les lésions buccales et génitales, ainsi que les douleurs articulaires : Il est possible d’appliquer des crèmes à base de corticoïdes, des préparations anesthésiantes locales et du sucralfate sur les lésions. La colchicine (utilisée pour traiter la goutte) peut être prise par voie orale pour prévenir l’apparition de nouveaux aphtes et peut réduire les douleurs articulaires. La dapsone est prise par voie orale et peut réduire le nombre de lésions buccales et génitales ainsi que leur durée. L’azathioprine est administrée par voie orale et peut également permettre de guérir les ulcérations buccales et génitales et de réduire les douleurs articulaires. L’étanercept, un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale (qui a donc un effet immunosuppresseur) permet de prévenir l’apparition de nouvelles ulcérations buccales. Il est administré par injection. Un autre inhibiteur du facteur de nécrose tumorale (infliximab ou, éventuellement, adalimumab) est parfois utilisé à la place de l’étanercept. Si la colchicine ne marche pas, on peut également donner de l’interféron alpha par injection. L’aprémilast peut être utilisé pour réduire la douleur et le nombre d’aphtes buccaux. Le thalidomide, qui est rarement utilisé, peut être pris par voie orale et permet de soigner les ulcérations buccales, génitales et cutanées. Cependant, ces dernières récidivent à l’arrêt du médicament.