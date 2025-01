Corticoïdes

Autres immunosuppresseurs

Des corticoïdes (comme la prednisone) et des immunosuppresseurs (comme le cyclophosphamide, le méthotrexate, le rituximab et l’azathioprine) sont presque toujours utilisés pour éliminer l’inflammation chez les personnes atteintes d’une granulomatose avec polyangéite. Si la maladie n’est pas grave, les médecins prescrivent un corticoïde et du méthotrexate. Le rituximab peut être substitué au méthotrexate. Si la maladie est sévère, les personnes sont hospitalisées et reçoivent des doses élevées d’un corticoïde et du cyclophosphamide ou du rituximab. La plupart des personnes se sentent mieux en quelques jours à quelques semaines, mais pour certaines personnes, l’amélioration peut prendre plusieurs mois.

Lors de la rémission, la dose des médicaments est réduite progressivement. En général, le traitement de la granulomatose avec polyangéite est poursuivi pendant au moins un an après la disparition des symptômes. En général, la dose de corticoïdes peut être réduite progressivement, voire arrêtée. Il peut être nécessaire d’ajuster les doses pendant le déroulement du traitement. Si les symptômes s’aggravent ou récidivent, on augmente la dose ou, si les médicaments ont été arrêtés, on les reprend.

Les immunosuppresseurs affaiblissent le système immunitaire, ce qui augmente le risque de développer des infections graves. La prise de prednisone à long terme peut entraîner une prise de poids, des cataractes, une hypertension artérielle, une perte de densité osseuse, un diabète, des changements d’humeur et une insomnie. Le cyclophosphamide peut entraîner une irritation de la vessie et, s’il est pris de façon répétée, parfois un cancer de la vessie. Lorsque le cyclophosphamide est administré par voie intraveineuse, on administre également du mesna, qui contre chimiquement certains effets toxiques du cyclophosphamide dans la vessie.

Les personnes atteintes de granulomatose avec polyangéite doivent être surveillées étroitement par leur médecin afin de vérifier si la dose des médicaments est appropriée, si elles présentent des effets secondaires résultant des médicaments, si elles développent une infection et, lors de la rémission, s’il existe un signe de rechute. Une numération formule sanguine est effectuée fréquemment, parfois toutes les semaines, pour les patients qui prennent des immunosuppresseurs puissants. Les immunosuppresseurs peuvent causer une diminution de la numération des cellules sanguines.

Les personnes atteintes doivent également s’informer le plus possible sur la maladie. Ainsi, elles sont en mesure de reconnaître précocement les signes d’une rechute.

Si les personnes développent une maladie rénale chronique avec insuffisance rénale, elles peuvent avoir besoin d’une greffe de rein.