Présentation des troubles des muscles, des bourses séreuses et des tendons

Les mouvements normaux de l’organisme nécessitent l’intégrité et le bon fonctionnement des muscles, des bourses séreuses, des tendons et des os. Les muscles, qui engendrent les mouvements par leur contraction, sont reliés aux os par les tendons. Les bourses séreuses sont des poches plates contenant le liquide articulaire (synovial). Elles réduisent le frottement dans les régions où la peau, les muscles, les tendons et les ligaments frottent les uns contre les autres. (Voir aussi Biologie du système musculosquelettique.)

Les muscles, les bourses séreuses et les tendons sont souvent blessés lors des activités sportives. Les lésions, la sollicitation excessive, l’infection et parfois les maladies peuvent altérer temporairement ou définitivement ces structures. Les traumatismes peuvent provoquer des douleurs, limiter le contrôle des mouvements et diminuer leur amplitude.

Les troubles des muscles, des bourses séreuses et des tendons comprennent :

La fibromyalgie, bien que traitée ici, est considérée comme un syndrome douloureux central, et non un trouble des muscles, des bourses séreuses ou des tendons.