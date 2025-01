Tendinose du muscle tibial postérieur et ténosynovite du muscle tibial postérieur

Dans le cadre de la tendinose du tibialis postérieur, la première manifestation est une douleur occasionnelle derrière la partie interne de la cheville lorsque la personne est plus active. Avec le temps, la douleur s’aggrave et la région gonfle. La station debout normale et la marche deviennent plus difficiles. La station debout sur la pointe des pieds est généralement douloureuse et peut être impossible si le tendon est totalement rompu. Si le tendon se déchire complètement, le pied peut soudain s’aplatir (affaissement de la voûte) et la plante des pieds peut être douloureuse.

Dans la ténosynovite du tibial postérieur, la douleur survient généralement de manière soudaine et le tendon peut sembler épais et gonflé autour de la bosse située sur le côté interne de la cheville (malléole médiale).

Dans certains cas, lorsque la tendinose est ancienne, la voûte plantaire peut s’affaisser progressivement et le pied paraît plus plat. Ces changements osseux peuvent également provoquer une arthrose dans certains os du pied et peuvent s’étendre jusqu’à la cheville.