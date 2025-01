Injections de corticoïdes

Orthèses

Parfois, chirurgie

Des injections d’un mélange de corticoïdes et d’anesthésiant au niveau de la zone peuvent soulager la douleur due au syndrome du canal tarsien. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) peuvent être utilisés au début et peuvent soulager certains symptômes.

Le bandage du pied et la mise en place dans la chaussure de dispositifs (orthèses) fabriqués spécialement constituent d’autres traitements.

Si aucun autre traitement ne soulage la douleur, une intervention chirurgicale destinée à soulager la compression du nerf peut être nécessaire.