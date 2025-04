Kent State University College of Podiatric Medicine

Présentation des problèmes de pied et de cheville

Certains problèmes de pied commencent au niveau du pied lui-même, par exemple, et sont dus à une lésion du pied. Les problèmes peuvent toucher n’importe quels os, articulations, muscles, tendons ou ligaments du pied.

Les fractures du pied et la cheville sont relativement fréquentes.

D’autres problèmes de pied sont la conséquence de maladies affectant de nombreuses autres régions de l’organisme, comme le diabète, la goutte ou d’autres types d’arthrite.

La décoloration des ongles des orteils doit toujours être évaluée par un médecin, car elle peut être causée par certaines affections, notamment une infection fongique.

Les personnes atteintes de diabète ou d’une artériopathie périphérique (rétrécissement des artères transportant le sang vers les jambes, les bras, et éventuellement vers les organes internes) doivent vérifier leurs pieds tous les jours pour rechercher des signes d’infection ou d’ulcérations et doivent les faire contrôler par un médecin ou un podologue au moins deux fois par an (voir Soins des pieds).

Aspects essentiels concernant les personnes âgées : Maladies du pied Avec l’âge, les pieds subissent de nombreuses modifications : Les personnes âgées ont souvent moins de poils sur les pieds.

Une décoloration brune (pigmentation) peut apparaître sous forme de points ou de taches.

La peau peut devenir sèche et sembler plus fine, en particulier au niveau du talon.

Les ongles des orteils se courbent et s’épaississent.

Les infections fongiques des ongles sont fréquentes.

La taille des pieds peut changer. Les pieds peuvent s’allonger et s’élargir, du fait des modifications ligamentaires et articulaires. Ces modifications obligent la personne à porter des chaussures plus larges. Par conséquent, les pieds doivent être mesurés régulièrement ou lors de l’achat de nouvelles chaussures. De même, les pieds peuvent être abîmés par le port de chaussures mal adaptées sur le long terme.