Lésion des nerfs du pied

Les nerfs innervant le dessous du pied et les orteils (nerfs interdigitaux) passent entre les os des orteils. La douleur de l’avant-pied peut être causée par une irritation des nerfs depuis une période prolongée. L’irritation entraîne souvent une hypertrophie des nerfs et un épaississement non cancéreux (bénin) du tissu entourant le nerf (névrome), généralement entre la base des troisième et quatrième orteils (névrome de Morton). Cependant, ces nerfs irrités peuvent survenir entre n’importe lesquels des orteils. Les névromes se développent généralement sur un seul pied et sont plus fréquents chez la femme.

De nombreux facteurs contribuent à l’irritation des nerfs, particulièrement les chaussures sans maintien ou étroites. D’autres facteurs incluent la diminution de la couche de graisse de l’avant-pied, une mauvaise posture du pied ou une structure anormale du pied qui étire les nerfs.