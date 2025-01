Étirement, orthèses et attelles nocturnes

Pour soulager la douleur et les sollicitations de l’aponévrose, la personne peut faire des pas plus courts et éviter de marcher pieds nus. Les activités entraînant des impacts sur la jambe, comme la course à pied, doivent être évitées. La perte de poids est parfois utile. L’étirement du tendon d’Achille et du pied accélère souvent la guérison. Par conséquent, les traitements les plus efficaces pour la fasciite plantaire comprennent l’utilisation d’un amorti de talon et de supports de la voûte plantaire à l’intérieur des chaussures, des exercices d’étirement du tendon d’Achille et le port d’attelles qui étirent le tendon d’Achille et l’aponévrose plantaire pendant le sommeil. Les orthèses (dispositifs placés dans la chaussure) peuvent aider à amortir, soutenir et rehausser le talon.

Étirement du muscle gastrocném... Vidéo

Les strappings adhésifs ou les bandages soutenant la voûte, le froid et les massages avec de la glace, l’administration d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les infiltrations de corticoïdes dans le talon constituent d’autres mesures qui peuvent s’avérer nécessaires. Les injections de corticoïdes ne sont généralement pas pratiquées plus de quelques fois, car elles peuvent aggraver l’affection en amincissant le coussinet adipeux du talon.

Si ces mesures ne sont pas utiles, un plâtre peut être appliqué et les médecins peuvent recommander une kinésithérapie. Si les symptômes persistent, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour soulager en partie la pression sur l’aponévrose et procéder à l’ablation des épines calcanéennes si elles semblent contribuer à la douleur.

Dans certains cas, les médecins peuvent utiliser un traitement par onde de choc (Extracorporeal Pulse Activation Therapy [EPAT]) pour appliquer des ondes sonores de pression sur le talon. Les ondes de pression stimulent la circulation sanguine, ce qui peut faciliter la guérison.