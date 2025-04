Étirements, attelles nocturnes et talonnettes

Le cas échéant, traitement de la spondylarthrite

Des exercices d’étirement des muscles du mollet pendant 10 minutes 2 à 3 fois par jour peuvent aider les personnes présentant une enthésopathie du tendon d’Achille. La personne peut se placer face à un mur, à un bras de distance, et s’étirer le muscle du mollet et le tendon d’Achille en gardant les genoux droits et en fléchissant le pied vers le haut.

Étirement du muscle gastrocném... Vidéo

Pour réduire la sollicitation du tendon d’Achille à la marche, le pied et la cheville doivent être bougés activement dans toutes leurs amplitudes de mouvement pendant une minute environ lorsque la personne se relève après une longue période de repos.

Il est également possible d’utiliser des attelles nocturnes pour étirer le tendon pendant la nuit et empêcher les muscles du mollet de devenir trop raides.

Des talonnettes sont utilisées temporairement pour les deux pieds afin de soulager la douleur, de réduire la sollicitation du tendon et de corriger le mouvement anormal de la hanche ou du dos lors de la marche.

Chez les personnes atteintes d’une enthésopathie du tendon d’Achille liée à une spondylarthrite sous-jacente, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ou un autre type de médicament (agent biologique tel qu’un inhibiteur du TNF) peut être utile.

Les médecins peuvent envisager la thérapie extracorporelle par ondes de choc (Extracorporeal Pulse Activation Therapy, EPAT), également appelée Extracorporeal Shockwave Therapy (ESWT), chez les personnes dont l’enthésopathie a du mal à guérir. Avec ce traitement, les médecins utilisent un dispositif envoyant des ondes de choc de pression au talon. Les ondes de pression stimulent la circulation sanguine, ce qui peut faciliter la guérison.