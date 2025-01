Bursite du tendon d’Achille

Pour ces deux pathologies, des compresses chaudes ou froides, des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et des injections d’un mélange de corticoïdes et d’anesthésiant

Pour la bursite postérieure du tendon d’Achille, modification des chaussures et, parfois, intervention chirurgicale

Pour la bursite antérieure et postérieure du tendon d’Achille, des compresses chaudes ou froides, des AINS et des injections d’un mélange de corticoïdes et d’anesthésiant dans la bourse séreuse enflammée peuvent temporairement soulager la douleur et l’inflammation. Le médecin veille à ne pas injecter le mélange dans le tendon. Après ce traitement, la personne doit rester au repos.

Pour les bursites postérieures du tendon d’Achille, le traitement vise à réduire l’inflammation et à adapter la position du pied dans la chaussure afin de soulager la pression sur le talon et le mouvement du talon. L’insertion de talonnettes en mousse de latex ou en feutre dans la chaussure supprime la pression en rehaussant le talon. Il peut être utile de mettre en place un coussinet de protection en gel sur la bourse séreuse douloureuse ou une protection autour de la bourse enflammée et d’élargir l’arrière de la chaussure. Une chaussure sans attache postérieure peut être portée jusqu’à ce que l’inflammation diminue. Une chaussure spéciale, comme une basket de running conçue pour stabiliser le talon au milieu de la semelle, des dispositifs insérés dans la chaussure (orthèses) ou les deux peuvent parfois aider à contrôler le mouvement anormal du pied et du talon à l’origine de l’irritation de la partie postérieure du talon. D’autres chaussures sont dotées d’un rembourrage réduisant l’irritation de la partie postérieure du talon et du tendon d’Achille.

En cas d’inefficacité de ces traitements, il est possible de remodeler chirurgicalement une partie de l’os du talon (calcanéum).