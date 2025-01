Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania

Le doigt à ressaut se manifeste par le blocage d’un doigt dans une position fléchie en raison d’une inflammation d’un tendon du doigt.

(Voir aussi Présentation des maladies de la main.)

La cause du doigt à ressaut est inconnue. Le doigt à ressaut est fréquent chez les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde ou de diabète. En cas d’utilisation répétée des mains (comme cela peut se produire lors de l’utilisation d’un sécateur lourd), le doigt à ressaut est plus susceptible de se développer.

Dans le doigt à ressaut, un doigt se bloque en position fléchie. Le doigt se bloque lorsque l’un des tendons qui permettent de le fléchir s’enflamme et gonfle, souvent avec un nodule significatif dans la paume pouvant être sensible au toucher. L’inflammation et le gonflement peuvent provoquer une douleur dans la paume et à la base du doigt, tout spécialement lorsque ce dernier est fléchi et tendu.

Doigt à ressaut Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Normalement, le tendon coulisse librement dans sa gaine d’avant en arrière lors de la flexion et de l’extension du doigt. En cas de doigt à ressaut, le tendon enflammé peut sortir de sa gaine lorsque le doigt est fléchi. Cependant, lorsque le tendon est très gonflé, il ne peut plus rentrer facilement dans sa gaine lors de la tentative de mouvement d’extension, et le doigt se bloque. Pour pouvoir étendre le doigt, la personne doit tirer dessus pour pousser le tendon gonflé dans sa gaine, ce qui produit une sensation soudaine de ressaut et un claquement semblable à celle d’une gâchette.

Le médecin peut poser le diagnostic de doigt à ressaut en examinant la main et le doigt.

Position des doigts à ressaut