Cleveland Clinic, Department of Rheumatic and Immunologic Diseases

Le phosphate de calcium basique est un composé chimique naturellement présent dans l’organisme. Ce composé peut former des cristaux qui provoquent des douleurs articulaires et des gonflements similaires à ceux de la goutte (y compris une podagre), de l’arthrite à pyrophosphate de calcium (anciennement appelée pseudogoutte), ou parfois d’autres maladies articulaires. Les cristaux de phosphate de calcium basique peuvent également se former dans les tendons et les tissus conjonctifs.

Le syndrome épaule/genou de Milwaukee est un exemple de maladie par dépôt de cristaux de phosphate de calcium basique. Il s’agit d’un trouble destructeur qui touche principalement les épaules et souvent les genoux, avec un gonflement articulaire marqué et persistant, chez les femmes âgées.

La pseudopodagre aiguë est une autre affection articulaire provoquée par des cristaux de phosphate de calcium basique et peut évoquer une goutte. Elle affecte les articulations du gros orteil et se développe chez des femmes jeunes (moins souvent des hommes jeunes).

Symptômes Les cristaux de phosphate de calcium basique provoquent des douleurs et une inflammation sévère à l’intérieur et autour des articulations. Les cristaux détruisent parfois les articulations.

Diagnostic Radiographies

Examen microscopique du liquide articulaire Pour vérifier la présence de cristaux de phosphate de calcium basique, les médecins réalisent des radiographies. Ces cristaux sont parfois visibles sur les radiographies autour des articulations, mais généralement pas dans le cartilage articulaire. Les médecins peuvent également avoir besoin d’une aiguille pour prélever le liquide articulaire (ponction articulaire) et l’analyser en vue de déceler la présence éventuelle de cristaux. Les cristaux de phosphate de calcium basique sont petits et ne sont généralement visibles qu’avec un colorant spécial ou un microscope électronique en transmission.