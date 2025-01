Tendons et bourses

Les tendons sont des bandes de tissu conjonctif solides, constituées en majorité d’une protéine résistante appelée « collagène ». Les tendons fixent fermement chaque extrémité d’un muscle à un os. Ils coulissent dans des gaines, qui sont lubrifiées de façon à permettre aux tendons de glisser sans friction.

Le saviez-vous ?

Les bourses sont de petites poches remplies de liquide qui peuvent se situer sous un tendon, offrant ainsi un amortissement au tendon et le protégeant des lésions. Les bourses offrent un amortissement supplémentaire aux structures adjacentes qui, autrement, frotteraient les unes contre les autres, ce qui entraînerait une usure et une déchirure, par exemple, entre un os et un ligament ou entre une proéminence osseuse et la peau qui la recouvre (comme dans la région du coude, de la rotule ou de l’épaule).

Muscles et autres tissus du système musculosquelettique