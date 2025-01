L’os est un tissu solide, en constant remodelage. Il possède plusieurs fonctions. Les os permettent de rigidifier l’organisme et de protéger les organes internes délicats. Ils contiennent la moelle osseuse, où se forment les cellules sanguines. Les os constituent également la réserve de calcium de l’organisme.

Chez les enfants, certains os possèdent des régions appelées « cartilages de croissance ». Les os grandissent, en s’allongeant dans ces régions, jusqu’à ce que la personne atteigne sa taille maximale, ce qui coïncide avec la soudure des cartilages de conjugaison. Ensuite, les os grandissent davantage en épaisseur qu’en longueur, en fonction des besoins en solidité osseuse renforcée de l’organisme dans certaines régions.

Les os ont deux formes :

ils peuvent être plats (comme les plaques du crâne et des vertèbres)

ou tubulaires (comme les os des cuisses et des bras, qui sont de longs os)

Certains os associent les deux formes. Tous les os possèdent la même structure essentielle.

La partie périphérique dure (os cortical) est composée en majeure partie de protéines, comme le collagène, et d’une substance appelée « hydroxyapatite », composée principalement de calcium et d’autres minéraux. L’hydroxyapatite est le facteur fondamental de résistance et de densité des os.

La partie interne des os (os trabéculaire) est plus tendre et moins dense que le reste de l’os, mais contribue tout de même grandement à la solidité osseuse. Une diminution du volume ou de la qualité de l’os trabéculaire accroît le risque de fractures.

La moelle osseuse est le tissu qui remplit les espaces de l’os trabéculaire. Elle contient des cellules spécialisées (y compris des cellules souches), qui produisent les cellules sanguines. L’os est entouré de nerfs et irrigué par des vaisseaux sanguins.

Le saviez-vous ?

Système squelettique MODÈLE 3D

Les os sont soumis à un remaniement perpétuel appelé remodelage. Au cours de ce remodelage, le vieux tissu osseux est remplacé progressivement par du tissu osseux jeune. Chaque os de l’organisme est ainsi remanié totalement tous les 10 ans.

Pour maintenir sa densité et sa solidité osseuses, l’organisme a besoin d’apports en calcium, en autres minéraux et en vitamine D. Il doit produire une quantité appropriée de différentes hormones, comme l’hormone parathyroïdienne, l’hormone de croissance, la calcitonine, les œstrogènes et la testostérone. L’activité (par exemple, les exercices avec mise en charge pour les jambes) permet de renforcer les os en les modelant. Grâce à l’activité et aux quantités appropriées d’hormones, de vitamines et de minéraux, l’os trabéculaire se développe pour former une structure en grille complexe, légère mais solide.

Les os sont entourés d’une fine membrane appelée « périoste ». Les lésions osseuses sont douloureuses en raison de nerfs sensoriels de la douleur qui se situent principalement dans le périoste. Les os sont irrigués par les vaisseaux sanguins par le biais du périoste.