Les os (deux ou plus) sont unis entre eux par les articulations. Certaines articulations ne sont normalement pas mobiles, comme celles qui se trouvent entre les os plats du crâne. D’autres articulations permettent une amplitude large et complexe de mouvements.

La conformation d’une articulation détermine le degré et le sens du mouvement. Par exemple, les articulations des épaules, qui ont la forme d’une sphère mobile et d’un socle en creux et arrondi, permettent des mouvements de rotation interne et externe, ainsi que des mouvements des bras en avant, en arrière et vers l’extérieur. Les articulations de type charnière des genoux, des doigts et des orteils permettent seulement de plier (flexion) et d’étendre (extension) le membre.

Articulation de l’épaule Vidéo

Les structures constituant les articulations garantissent leur stabilité et diminuent le risque de lésions liées à leur utilisation constante. Dans une articulation, les extrémités des os sont recouvertes de cartilage. Le cartilage est un tissu protecteur lisse, résistant et élastique, composé de collagène, d’eau et de protéoglycanes, qui réduit les frottements liés aux mouvements articulaires. (Le collagène est un tissu fibreux et résistant. Les protéoglycanes sont des substances qui donnent son élasticité au cartilage.)

Les articulations sont également enveloppées par un revêtement (le tissu synovial), qui forme la capsule articulaire. Les cellules du tissu synovial produisent une petite quantité de liquide transparent (le liquide synovial), qui procure des nutriments au cartilage et réduit davantage le frottement pour faciliter les mouvements.

Intérieur du genou