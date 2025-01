Lentilles correctrices

Les verres de lunettes peuvent être en plastique ou en verre.

Les verres de lunettes en plastique sont plus légers mais sont plus faciles à rayer. Ces verres de lunettes sont plus fréquemment utilisés, car ils sont plus minces que le verre et peuvent être dotés d’un revêtement antirayures.

Les verres de lunettes en verre durent plus longtemps et sont moins sensibles aux rayures, mais sont plus susceptibles de casser que le plastique, et de causer une blessure.

Les différents types de verres de lunettes peuvent être teintés ou traités au moyen d’un procédé chimique qui fait varier la teinte en fonction de l’intensité de la lumière ambiante. Les verres de lunettes peuvent aussi être traités pour protéger l’œil des méfaits potentiels dus aux ultraviolets.

Les nouveaux verres en plastique (en polycarbonate ou en monomère à base d’uréthane) bloquent complètement la lumière ultraviolette, sont très résistants à la rupture, et peuvent également être recouverts d’une substance résistante aux rayures.

Les verres bifocaux sont des verres qui contiennent 2 verres correcteurs : un supérieur pour la vision de loin et un inférieur pour la vision de près (lecture). Cependant, certains patients désirent une bonne vision à distance intermédiaire, comme, par exemple lors de l’utilisation d’un écran d’ordinateur. Les verres trifocaux répondent à ce besoin parce qu’ils contiennent un troisième verre pour la distance médiane. Les verres à puissance variable continue (verres progressifs ou verres bifocaux sans démarcation) permettent également cette vision intermédiaire et sont plus esthétiques, car il n’y a pas de lignes de séparation visibles entre les trois différents verres.