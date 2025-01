La rétine et le nerf optique Vidéo

L’obstruction de l’apport en sang aux parties du nerf optique dans l’œil peut affecter la fonction des cellules nerveuses optiques et entraîner une perte de la vision. Deux types peuvent survenir : non artéritique et artéritique.

La neuropathie optique ischémique non artéritique survient plus fréquemment et habituellement chez les personnes de 50 ans et plus. En général, la perte de la vision n’est pas aussi sévère que dans la neuropathie optique ischémique artéritique. Les facteurs de risque comprennent un nerf optique anatomiquement congestionné (certaines caractéristiques du nerf optique qui peuvent être observées par un médecin avec un ophtalmoscope), une hypertension artérielle, le tabagisme, le diabète et l’athérosclérose. D’autres facteurs de risque peuvent comprendre l’apnée obstructive du sommeil, l’usage de certains médicaments (par exemple, l’amiodarone et probablement les médicaments inhibant la phosphodiestérase, comme le sildénafil, qui sont utilisés pour traiter la dysfonction érectile), une tendance à développer des caillots sanguins et l’hypotension durant la nuit.

La neuropathie optique ischémique artéritique survient d’habitude chez les personnes âgées de 60 ans ou plus. L’apport en sang au nerf optique est bloqué à cause de l’inflammation des artères (artérite), particulièrement l’artérite à cellules géantes.