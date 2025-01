Examen clinique

Examens d’imagerie

Ponction lombaire (rachicentèse)

Inflammation ou infection du cerveau

Pour diagnostiquer l’œdème papillaire, le médecin utilise un ophtalmoscope (lampe comportant des loupes utilisée pour examiner la partie postérieure de l’œil). Souvent, un ophtalmologiste (médecin spécialisé dans l’évaluation et le traitement des maladies des yeux) doit confirmer le diagnostic et aider à en déterminer la cause.

Une imagerie par résonance magnétique (IRM) ou une tomodensitométrie (TDM) du cerveau et des orbites peut être réalisée pour en déterminer la cause et surveiller l’effet du traitement. Une phlébographie par résonance magnétique ou une phlébo-TDM de la tête peut être réalisée pour exclure une thrombose veineuse cérébrale.

Une ponction lombaire (rachicentèse) est réalisée pour mesurer la pression du fluide céphalorachidien à moins que quelque chose se voie sur l’IRM ou la TDM indiquant que la ponction lombaire n’est pas sans danger. L’échantillon de liquide céphalorachidien est étudié pour diagnostiquer une tumeur ou une infection cérébrale.

Parfois, l’échographie de l’œil est réalisée pour distinguer entre l’œdème papillaire et d’autres maladies qui causent un gonflement apparent du nerf optique. La tomographie à cohérence optique (TCO) est une technique spécialisée qui utilise la lumière réfléchie pour créer une image plus détaillée de l’arrière de l’œil et du nerf optique. Parfois, d’autres examens sont réalisés en fonction de la cause suspectée de l’œdème papillaire.