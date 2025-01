Entropion et ectropion

University of Texas at Austin Dell Medical School

L’entropion est un trouble dans lequel la paupière se tourne vers l’intérieur, provoquant le frottement des cils contre le globe oculaire. L’ectropion est un trouble dans lequel la paupière se tourne vers l’extérieur et son bord ne touche pas le globe oculaire.

Entropion Image SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ectropion Image MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Normalement, les paupières supérieures et inférieures se ferment en faisant coïncider leurs bords libres, protégeant ainsi l’œil des traumatismes et empêchant l’évaporation du film lacrymal. Si l’un des bords palpébraux bascule vers l’intérieur (entropion), les cils frottent contre le globe oculaire, ce qui peut former un ulcère ou une cicatrisation de la cornée. Si l’un des bords palpébraux bascule vers l’extérieur (ectropion), les paupières supérieure et inférieure ne se rencontrent pas lors de la fermeture palpébrale et les larmes sont mal réparties sur les globes oculaires.

Ces troubles sont plus fréquents chez les personnes âgées (ils résultent généralement d’une élongation des tissus liée à l’âge), chez les personnes souffrant de changements dans les yeux causés par une infection, une maladie auto-immune, une intervention chirurgicale ou une lésion, et chez les personnes présentant un blépharospasme. Un ectropion peut également se développer chez les personnes atteintes de paralysie de Bell.

Symptômes de l’entropion et de l’ectropion L’entropion et l’ectropion peuvent irriter les yeux, causant une sensation de corps étranger dans l’œil, un larmoiement et une rougeur.

Diagnostic de l’entropion et de l’ectropion Symptômes et examen par le médecin Le diagnostic d’entropion et d’ectropion repose sur les symptômes et les résultats d’examen.