La dacryosténose acquise résulte souvent d’un rétrécissement du canal lié à l’âge. Elle peut également résulter d’une cicatrice consécutive à une lésion ou à une intervention chirurgicale, ou de troubles qui provoquent une inflammation, comme la sarcoïdose ou la granulomatose avec polyangéite (anciennement appelée granulomatose de Wegener). La conjonctivite chronique, certains types de chimiothérapie, les effets indésirables de certains collyres, les maladies auto-immunes et les radiations peuvent également provoquer un rétrécissement du canal. Le simple fait d’insérer une sonde comme cela se fait dans la dacryosténose congénitale n’est habituellement pas efficace. Si la dacryosténose cause un larmoiement gênant et persistant ou des épisodes répétés d’infection, une intervention chirurgicale pour créer un passage entre le sac lacrymal et le nez (dacryocystorhinostomie [DCR]) peut s’avérer nécessaire.